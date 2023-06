Cospito condannato a 23 anni per la bomba a caserma dei Carabinieri. Il Pg voleva l'ergastolo

La corte di assise d'appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per l'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per 12 mesi. Per Anna Beniamino (compagna di Cospito) i giudici hanno stabilito 17 anni e 9 mesi di reclusione, a fronte di una richiesta di 27 anni e 1 mese.

Il procedimento era dedicato al ricalcolo della pena in relazione a uno solo degli episodi contestati nel maxiprocesso Scripta Manent, l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). Accogliendo una richiesta dei difensori, gli avvocati Flavio Rossi Albertini e Gianluca Vitale, la corte ha applicato per entrambi gli imputati l'attenuante del 'fatto lieve'.

“Soddisfatti, temevamo andasse peggio”

"Siamo assolutamente soddisfatti, 23 anni è una pena elevata ma avevamo timore che potesse andare molto, molto peggio" ha commentato Rossi Albertini. In precedenza, Cospito era stato condannato a 20 anni di reclusione per l'attentato alla scuola allievi. "I giudici hanno marcato l'alveo su cui già si era inserita la Corte d'assise d'appello il 5 dicembre scorso, allorché inviò la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale".

Soddisfazione anche per la sentenza su Anna Beniamino: "Semplicemente è stata ricondotta un minimo di ragionevolezza su questo procedimento" sottolinea Vitale. "Non riconoscere la circostanza dell'articolo 311 sarebbe stato abnorme, soprattutto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale".

Le dichiarazioni spontanee di Cospito in aula: "Chiaramente erano tutti attentati dimostrativi. Questo è solo un processo alle idee"

"In vent'anni di attentati di sigle anarchiche non c'è mai stato un morto. Chiaramente erano tutti attentati dimostrativi. Questo è solo un processo alle idee". Alfredo Cospito durante l'udienza ha rilasciato dichiarazioni spontanee. "Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate, non siamo lo Stato. In questo processo sono evidenti accanimento e stranezze, quando è successo l'attentato nessuno gli ha dato importanza. Poi la Cassazione ha trasformato una strage semplice in strage politica". E ancora: "Non c'è alcuna certezza che chi ha fatto quell'attentato voleva uccidere, non ci si può affidare a perizie fatte dopo. Non c'è nessuna prova che io e Anna abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano".

Un anno di carcere allo “scrivano”

È stato condannato a un anno di carcere G.L.T., anarchico di 35 anni di origini catanesi processato sempre a Torino con l'accusa di essere legato alla Fai-Fri, Federazione anarchica informale–Fronte rivoluzionario internazionale alla quale appartenere Cospito. Secondo gli investigatori il trentacinquenne era uno 'scrivano' che traduceva e divulgava sul web proclami e rivendicazioni. Dal reato di partecipazione all'associazione sovversiva è stato assolto; è rimasta in piedi l'accusa di istigazione a delinquere.

La Fai-Fri è composta da cellule diverse in vari paesi, che agiscono in maniera del tutto autonoma e informale, ovvero senza struttura gerarchica o associativa.