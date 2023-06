Intercettazioni reali, il principe Harry testimone al processo contro il Mirror

Oggi tocca al principe Harry. Il duca di Sussex sarà il primo reale da oltre un secolo a sedere sul banco dei testimoni nel processo da lui stesso intentato - insieme ad altri vip - contro il Mirror Group Newspapers (Mgn), il gruppo editoriale del tabloid Mirror, accusato di averlo intercettato illegalmente nel periodo compreso fra il 1995 e il 2001. Harry era atteso nell'aula dell'Alta Corte già ieri poiché il giudice si era riservato di decidere, in base all'andamento dell'udienza, se anticipare la sua testimonianza prevista per oggi. Si è però trattenuto più del previsto in California, dove adesso risiede, per festeggiare il secondo compleanno della figlia Lilibet. Il giudice Fancourt si è detto "sorpreso" quando l'avvocato del duca di Sussex, David Sherborne, ne ha comunicato l'assenza spiegando anche che il suo cliente appartiene a una "categoria diversa" a causa dei suoi "accordi di viaggio e sicurezza". Quella di oggi non è la prima apparizione di Harry in una causa contro i tabloid, da sempre suoi nemici giurati, accusati a più riprese di aver avuto un ruolo nella morte della madre Diana in un tragico incidente d'auto, proprio mentre sfuggiva ai paparazzi, e indicati anche come causa del suo trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan alla ricerca di una vita “più tranquilla” Era già successo a marzo nell'ambito di un'azione legale separata intentata contro l'editore del Mail. Ma è la prima volta di una testimonianza resa direttamente dal reale - in quanto supposta parte lesa - da oltre un secolo: il precedente storico è quello riguardante Edoardo VII, che testimoniò in un processo per diffamazione nel 1890 prima di diventare sovrano.

(GettyImages) La stampa attende l'udienza delle intercettazioni telefoniche e del caso privacy del principe Harry

Il processo Quella contro il Mirror è una delle tre azioni legali avviate dal duca assieme ad altri vip contro altrettanti gruppi editoriali titolari dei tre principali tabloid scandalistici del Regno (Mgn, Associated Newspapers, News Group Newspapers) tutti accusati di spionaggio, intercettazioni illegali e violazione della privacy nell'ambito di vicende che in parte risalgono a diversi anni fa. In questo caso la querela prende di mira direttamente i vertici aziendali e alcuni ex direttori del Mirror (che negano o almeno sfidano il principe a presentare le prove in suo possesso), tra cui il controverso Piers Morgan, direttore del tabloid, dal 1995 al 2004, adesso anchorman televisivo: Harry e Meghan lo considerano il nemico numero uno. Oltre al figlio più giovane di re Carlo III, fra i querelanti figurano il cantante Elton John e il suo compagno David Furnish, le attrici Liz Hurley e Sadie Frost, oltre a Doreen Lawrence, la madre di Stephen Lawrence, vittima di un omicidio razzista nel 1993. Nel processo in corso, apertosi presso l'Alta Corte di Londra il mese scorso, Harry e gli altri querelanti accusano l'editore del Mirror di aver utilizzato mezzi illeciti per raccogliere informazioni, tra cui l'hackeraggio di messaggi telefonici, tra il 1995 e il 2001. In particolare, Daily Mirror, Sunday Mirror e The People avrebbero approfittato di una falla nella sicurezza dei telefoni per accedere ai suoi messaggi vocali e ascoltare quelli ricevuti da amici e familiari. Il gruppo Mirror Group Quotidiani (Mgn) ha ammesso all'inizio del processo nelle sue conclusioni scritte "alcune prove" di raccolta illegale di informazioni e ha rilasciato scuse "senza riserve" e promesso che questa situazione "non si sarebbe mai più verificata". L'avvocato dell'editore, Andrew Green, ha invece respinto le accuse di intercettazione di messaggi vocali e accantonato alcune accuse, giudicate “tardive” perché risalenti a un'epoca in cui il gruppo aveva altri capi. "Non ci sono prove di hackeraggio, 'Zilch, Zero, Nil, de Nada, Niente, Nothing'", ha ribadito ieri, nel giorno dedicato a sentire gli avvocati delle parti. I legali hanno detto al giudice che possono dimostrare che, nella stragrande maggioranza dei casi, le notizie che pubblicavano erano semplicemente frutto dei buoni agganci dei loro giornalisti con l'entourage di Buckingham Palace. Invece, David Sherborne, il legale del principe, ha raccontato che Harry ebbe pesanti attacchi di "depressione" dopo la rottura con una delle sue fidanzate storiche, Chelsy Davy: i due ragazzi si sentivano accerchiati tanto che cominciarono a sospettare degli amici e la loro cerchia di relazioni divenne giorno dopo giorno più ristretta. Ma a un certo punto Chelsy decise che era troppo, che l'intrusione dei media era tale che "la vita nella Casa reale non era per lei": Harry "era poco più di un bambino", all'epoca aveva 19 anni, e la separazione fu "straordinariamente dura" per lui. Insomma, i toni appaiono forti fin dall'inizio con gli avvocati di Mgn particolarmente agguerriti e irritati dall'assenza del duca di Sussex che con la sua assenza avrebbe provocato “una inutile perdita di tempo”.

Ap L'avvocato del principe Harry, David Sherborne