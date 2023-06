Marina militare: parte da Genova il giro del mondo del veliero Amerigo Vespucci

Partirà sabato 1 luglio, dal porto di Genova, il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci , durante il quale il veliero della Marina Militare diventerà ambasciatore del Made in Italy.

Al progetto, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano inoltre: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il ministero del Turismo.

L’iniziativa coniugherà la tradizionale attività formativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze italiane nei porti che il Vespucci toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo.

A suggellare la partenza della nave anche il passaggio delle Frecce Tricolori sul Golfo di Genova.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai1 dalle ore 11.00, è stato organizzato in collaborazione con Difesa Servizi SpA.