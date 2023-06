Djokovic è leggenda: terzo trionfo all'Open di Francia e 23esimo titolo in carriera

Per il serbo è la miglior vittoria di sempre. Un vittoria che vale il 23esimo titolo in carriera, davanti a tutti. Davanti a Nadal e Federer. E' lui, per ora, il tennista più vincente di sempre nella storia, diventando anche l'unico ad aver vinto tre volte almeno un torneo dello slam. Praticamente ha migliorato il record che già gli appartiene, con due vittorie a slam. Il match di oggi è stata la 34esima finale in uno slam e la settima al Roland Garros, già vinto nel 2016 e nel 2021. Per il giovane avversario norvegese Casper Ruud, invece, seconda finale consecutiva a Parigi e terza in carriera. Campo pesante oggi a Parigi. In cielo c’è una cappa e la palla fatica a rimbalzare sul Philippe Chatrier. Si inizia con uno splendido Casper Ruud ma non abbastanza per Nole, che si porta a casa il primo e combattutissimo set per 7-6. Il tie-break è letteralmente dominato da Djokovic, che alza il suo livello del suo gioco sorprendendo il giovane avversario. Il leone ruggisce ancora e con un’ottima percentuale di prime riesce a rimontare l’avversario. Eppure, il serbo non era sembrato proprio in ottima forma, sul 4-5 per Ruud ha dovuto fronteggiare anche un set point. Il secondo set inizia con il norvegese po’ spento e il serbo si porta facilmente sul 3-0 con un break di vantaggio nel secondo game. L’avversario sembra sfiduciato, non riesce a imporsi. Ora è Djokovic, che continua ad avere una gran prima, a scegliere e decidere la tattica. E finisce 6-3 per lui, senza grandi problemi, davanti ad un avversario davvero poco incisivo, senza le energie fisiche e mentali indispensabili per una finale di slam. Il match sembra non avere futuro per il giovane norvegese. Nel terzo set, finalmente, si sveglia Ruud e riesce a dare battaglia al serbo, riuscendo a portarsi sul 5-5, dopo una serie di break e contro break. Ma non c'è futuro per lui. L'ultima zampata è di Djokovic: 7-5. Finisce con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5 in 3 ore e 16'. Il resto è leggenda. Nole entra nella storia e anche Nadal si complimenta via social.

ap Novak Djokovic festeggia la vittoria con la sua famiglia

Djokovic: “Era il mio sogno, ai giovani dico prendetevi futuro”

"Sono contento di condividere con voi questo giorno davvero speciale per me: qui c'è un'atmosfera speciale e perché il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenza se ho raggiunto qui il record di 23 Slam". Nole è un fiume in piena, troppa è la felicità, prima in francese e poi in inglese, "a 7 anni sognavo di diventare il n. 1 al mondo e ai giovani dico: vivete il presente, non guardate al passato, e costruite la quotidianità per prendervi il futuro" e aggiunge sorridendo rivolgendosi al suo team e alla sua famiglia, "sapete benissimo quello che abbiamo passato, i problemi avuti e, sapete quanto possa essere difficile vivere con me il quotidiano, vi ringrazio per la tolleranza e la pazienza, sapete cosa vi ho fatto passare in queste due settimane, siete la mia roccia e non smettete di credere in me".

gettyimages Casper Ruud

Casper Ruud si arrende a Djokovic ma il suo discorso, durante la premiazione, è di ammirazione nei confronti di Nole: "E' fonte ispirazione, difficile dire quanto è forte. Un altro giorno, un altro record per te, riscrivi ancora una volta la storia del tennis. E' difficile dire quanto forte sei, sei una ispirazione per tante persone al mondo. Credo che questo sia il successo che assapori maggiormente. Sono felice di essere il primo a congratularmi con te, stai facendo un lavoro fantastico” e aggiunge "Sono state due settimane fantastiche, giornate tempo bellissime a Parigi e non vediamo l'ora di tornare qui il prossimo anno. Sono felice di aver potuto rigiocare la finale di questo torneo e ci riproverò ancora".