Verso Italia-Svezia: obiettivo vittoria, niente calcoli per la qualificazione

Il bottino pieno contro la Svezia nella gara in programma domani (ore 9.30 italiane, diretta su Rai 1) al Regional Stadium di Wellington consentirebbe alle nostre ragazze di festeggiare la qualificazione con 90’ di anticipo, ma anche in caso di pareggio la squadra di Milena Bertolini si presenterebbe all’appuntamento del 2 agosto con le Banyana Banyana avendo a disposizione due risultati su tre. Un’opportunità che la Nazionale Femminile cercherà di cogliere al volo, sfruttando l’ottimo momento di forma e la solidità del gruppo, pronto a regalare agli italiani un’altra mattinata ricca di emozioni.

Sguardo puntato verso la vittoria, senza pensare a combinazioni utili puntando tutto sul pari. L’Italia, dopo il successo sull'Argentina nell'esordio , si avvicina ad ampie falcate verso la seconda partita del suo Mondiale, un match che in virtù del 2-2 tra Argentina e Sudafrica potrebbe già regalare alle azzurre il pass per gli ottavi di finale.

"Un aspetto su cui dobbiamo migliorare - conclude - è la gestione della palla, riuscire a gestire meglio il pallone anche contro una squadra molto intensa. Questo è l'aspetto in cui dovremo essere brave".

Delle svedesi parla anche Barbara Bonansea, per dire che "loro non si fermano mai anche se stanno giocando male, anche se sbagliano continuano a fare sempre il loro gioco, e questa è una loro grande caratteristica". "Per me l'importante è vincere - aggiunge -, e chi segna non è importante, anche se per un'attaccante fare gol è una sensazione bellissima".