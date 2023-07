Centinaia di mercenari Wagner rimpatriati a Mosca dalla Repubblica Centrafricana

Secondo diverse fonti sul posto, nelle ultime ore 500-600 mercenari di Wagner, provenienti dai campi militari smobilitati di Birao, Sido e Batangafo, sarebbero partiti dalla capitale Bangui per Mosca a bordo di due aerei Ilyushin. Un altro aereo russo sarebbe pronto per la partenza in attesa dell’imbarco.

Secondo alcune voci, si tratterebbe di rotazione. In seguito al fallito tentativo di rivolta militare, i vertici di Wagner hanno dichiarato che il gruppo sarà strutturalmente riorganizzato e saranno rinforzati i legami con il Ministero della Difesa russo che ha incorporato tutte le formazioni paramilitari e compagnie militari firmate che finora hanno agito indipendentemente.

La presunta rotazione potrebbe portare anche alla sostituzione di Vitalij Perfiliev, comandante nordafricano di Wagner a Bangui, Repubblica Centrafricana. Secondo le voci non confermate, un altro comandante, ritenuto più allineato con gli interessi del Ministero della Difesa e meno legato a Yevghenij Prigozhin, potrebbe prendere il suo posto.

Per il momento, il rimpatrio riguarda solo la Repubblica Centrafricana, mentre nel Mali, secondo le stime occidentali, rimangono ancora 1.400 mercenari Wagner.