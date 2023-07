Henry Kissinger a Pechino: "Evitiamo il confronto. Non possiamo trattarci da avversari"

Rapporti in “stand-by” tra Washington e Pechino, ma il grande tessitore di relazioni diplomatiche Usa, l'ex segretario di Stato Henry Kissinger, non manca di dare il suo apporto. Anche a dispetto dei ben cento anni compiuti il 27 maggio scorso. "Stati Uniti e Cina - ha evidenziato nella capitale del colosso asiatico - dovrebbero eliminare le incomprensioni, coesistere pacificamente ed evitare il confronto" perché "né gli Stati Uniti, né la Cina possono permettersi di trattare l'altro da avversario. Se i due Paesi entrano in guerra non ci saranno risultati significativi per i due popoli", ha sottolineato Kissinger, durante l'incontro con il ministro della Difesa, Li Shangfu, nella sua prima visita in Cina negli ultimi quattro anni.