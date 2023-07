Il Times: "Rome, the Infernal City". Le testate di tutto il mondo aprono sull'ondata di caldo record

Roma, Città Eterna. E “infernale”, come scrive il Times di Londra a proposito della rovente ondata di calura che sta imperversando nella penisola e in tutto il Mediterraneo, con Cerbero che “solleva l'inferno”. Giocando con le parole, The Times titola “Rome, the Infernal City”, osservando che l'inferno - scatenato da un caldo tipico ad agosto, ma assolutamente inusuale per luglio - mette in grave difficoltà non solo i turisti, che si aggirano tra le strade infuocate, ma anche i romani, rimasti ancora numerosi in città”.

L’espressione del quotidiano londinese è solo una delle tante usate dalle testate internazionali per dedicare spazio alla straordinaria perturbazione estiva in corso in queste ore in Italia. Molte delle più famose città della Penisola sono in prima pagina in tutte le testate del mondo.