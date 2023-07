Migranti: ancora un naufragio a largo della Tunisia, un morto e 10 dispersi di fronte a Zarzis

Almeno 10 migranti tunisini dispersi e un corpo recuperato. È l'esito del naufragio di una barca salpata dalla costa al largo della città di Zarzis in Tunisia, lo ha detto Faouzi Masmoudi, giudice della città di Sfax. Erano diretti in Italia.

La Tunisia sta affrontando una crisi migratoria senza precedenti e ha sostituito la Libia come principale punto di partenza per le persone in fuga dalla povertà e dai conflitti in Africa e Medio Oriente nella speranza di una vita migliore in Europa. L'ultima tragedia ha portato il numero di morti e dispersi al largo delle coste del Paese nordafricano a oltre 600 nella prima metà del 2023.