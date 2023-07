Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4X100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. La squadra azzurra composta da Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon, con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 49 centesimi, conquista il suo primo podio nel corso dei campionati del mondo. Medaglia d'oro per l'Australia, con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 16 centesimi, bronzo per gli Stati Uniti in 3 minuti, 10 secondi e 81 centesimi.