Senato, via libera al decreto alluvione con 102 "sì"

Luce verde dell'Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul dl alluvione. A votare a favore sono stati 102 , contrari 69, astenuti nessuno. Il decreto è stato già approvato dalla Camera.

Il ministro della per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, a nome del governo aveva posto la questione di fiducia per interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio scorso. Il 26 luglio scorso la commissione Ambiente ne aveva avviato l'esame, prendendo atto dell'impossibilità di concluderlo.