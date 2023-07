Morte del nipote di Robert De Niro, la polizia di New York arresta una donna

C'è un arresto in relazione alla morte del 19enne Leandro De Niro Rodriguez, nipote dell'attore Robert De Niro, trovato senza vita lo scorso 2 luglio in un appartamento nel quartiere di Wall Street a Lower Manhattan. Una ragazza di 20 anni, Sofia Marks, è finita in manette con l'accusa di traffico di stupefacenti. Su di lei non pendono - secondo quanto si apprende da fonti investigative - accuse di omicidio. Nelle prossime ore la donna dovrebbe apparire davanti a una corte federale.

Il medico legale non ha ancora determinato la causa del decesso, ma la madre del ragazzo, Drena, si è detta certa che sia colpa del fentanyl. “Qualcuno gli ha venduto pillole contenenti fentanyl”, ha scritto sui social. “Quindi, per tutte queste persone che sono ancora in giro a vendere e comprare questa roba, mio figlio è morto per sempre”.

Leandro Rodriguez, che faceva l'attore, seguendo le orme del celebre nonno, era apparso nel film “A Star Is Born” del 2018. Il premio Oscar subito dopo aver appreso della tragica notizia, aveva dichiarato: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo". “Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo che ci venga data la privacy per piangere la nostra perdita di Leo".