Ue-Celac, stallo sul paragrafo Ucraina. Meloni incontra il presidente dell'Argentina

È stallo al vertice Ue-Celac. A otto anni dall'ultima volta, i leader dell'Unione europea, dell'America Latina e dei Caraibi si sono ritrovati a Bruxelles, ma non sono mancate le tensioni tra i 48 capi di Stato e di governo dei due continenti, nonostante un nuovo piano di investimenti da 45 miliardi di euro lanciato dalla Commissione europea.

Al centro delle trattative per il varo del documento finale, c'è l'inserimento di un riferimento alla guerra in Ucraina. Gli europei insistono sulla necessità di una ferma condanna alla Russia, i latinoamericani rivendicano maggiore neutralità.

Ieri l'invasione russa dell'Ucraina è stata menzionata direttamente o indirettamente in molti dei discorsi di apertura , mettendo in secondo piano altri temi in agenda come gli accordi commerciali, tra cui il lungo negoziato con il Mercosur, la riforma nella composizione del sistema finanziario internazionale, il cambiamento climatico e la transizione energetica.

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha definito,durante la prima giornata di lavori, il conflitto in Ucraina "una conferma che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non risponde alle attuali sfide alla pace e alla sicurezza" e, davanti ai leader Ue, ha espresso la sua contrarietà al finanziamento della guerra.

"Rifiutiamo con veemenza l'uso della forza per risolvere le controversie", ha tuonato Lula, ricordando che il Brasile "sostiene le iniziative promosse da diversi Paesi e regioni a favore di una cessazione immediata delle ostilità e di una pace negoziata". Ma non ha mancato di criticare le sanzioni, l'arma più potente in mano all'Unione europea contro la Russia.

"Ricorrere a sanzioni e blocchi, senza la protezione del diritto internazionale, serve solo a penalizzare le popolazioni più vulnerabili", ha sottolineato.

Il presidente del Brasile ha anche ribadito che "la conclusione dell'accordo Mercosur-Ue è una priorità e deve basarsi sulla fiducia reciproca, non sulle minacce''.