Sudafrica-Italia, come una finale. Azzurre favorite, ma le avversarie possono far male

Invertire la rotta, subito, per dimostrare che il tonfo con la Svezia non ha compromesso il cammino iridato. Superare l'ostacolo Sudafrica per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale con le proprie forze, senza dover sperare nella vittoria o nel pareggio della Svezia contro l'Argentina. Le ragazze di Milena Bertolini tornano in campo con l'obiettivo di centrare gli ottavi di finale del Mondiale. Di fronte le Sudafricane, che hanno un solo punto dopo le prime due giornate. L'Italia, seconda a quota 3, si qualifica se vince o se pareggia, ma in quest'ultimo caso dovrà sperare che l'Argentina non faccia l'impresa battendo la Svezia.

È questa la missione della Nazionale di Milena Bertolini, che ha salutato Auckland per fare ritorno a Wellington, dove domani (ore 9 italiane, diretta su Rai 1) proverà a ottenere la vittoria (e i tre punti) e il biglietto aereo per l'Australia: l'obiettivo è quello di arrivare a Melbourne o, con tutta probabilità, a Sydney, che il 6 agosto ospiterà l'ottavo di finale delle Azzurre in caso di arrivo al secondo posto. Concluso il gruppo E, dal quale uscirebbe l'avversaria dell'Italia: i Paesi Bassi hanno chiuso al primo posto con 7 punti, incrocerebbero le Azzurre, eventualmente seconde, nella rivincita dei quarti del 2019, con le campionesse del mondo degli Stati Uniti seconde a 5. "Domani sarà una partita da dentro o fuori - ha dichiarato la ct Milena Bertolini in conferenza stampa - l'aspetto della tensione sarà quello prevalente, chi riuscirà a gestirla meglio porterà a casa il match. Rispetto all'ultima gara dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta mentale. Ci stiamo lavorando e sono certa che quanto successo con la Svezia ci servirà da lezione".