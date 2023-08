Cercano di salvare il cane caduto nel torrente: morte due donne

Sono stati trovati senza vita i corpi delle due donne che risultavano disperse da ieri dopo essersi gettate nel Fellaria, nel disperato tentativo di salvare il loro cane, caduto in acqua. Per Rosa Corallo, 60 anni, di Pescate e Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone non c'è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, 23 agosto, in alta Valmalenco, a Lanzada (Sondrio).

Il lavoro senza sosta dei soccorritori formati dei sub dei Vigili del fuoco, militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e Soccorso alpino della VII Delegazione, ha trovato solo questa mattina le due vittime.

Il torrente, caratterizzato da un'acqua molto fredda, situato a 2500 metri di altezza e particolarmente impetuoso a causa dello scioglimento del ghiacciaio, non ha lasciato scampo alle due amiche che erano partite dal rifugio Bignami con una guida con l'obiettivo di raggiungere il lago in quota.

Secondo una dinamica ancora da confermare, il cane di Rosa Corallo sarebbe caduto nell'acqua, non si sa se volontariamente o dopo essere scivolato: l'incidente è avvenuto subito dopo un piccolo ponte in ferro, lungo il sentiero che dalla parte a est del Fellaria e porta fino ai piedi del ghiacciaio.

La cronaca locale riporta come a lanciare l'allarme sia stato l’accompagnatore che si trovava con loro. I soccorsi sono scattati subito, ma le ricerche si sono subito rivelate difficili a causa delle acque molto profonde e rese torbide dai sedimenti. Le speranze di trovare le due amiche vive erano molto basse: ieri sera il torrente aveva restituito solo uno dei loro zaini.