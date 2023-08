Il ghiacciaio Fellaria si scioglie per il troppo caldo: filmati i distacchi dalle grotte “vedretta”

Dal ghiacciaio Fellaria, sopra Lanzada, in provincia di Sondrio, in questi giorni di caldo per l'anticiclone Nerone, scendono enormi cascate di fusione verso il laghetto glaciale sottostante. Ci troviamo a 2.650 metri e nella parte più bassa ci sono le grotte della “vedretta” che continuano a sciogliersi rilasciando enormi blocchi di ghiaccio. Uno spettacolo apparentemente incantevole ma che nasconde una verità inquietante. Come l'anno scorso, anche in questi giorni di grande caldo, con lo zero termico oltre i 5.300 metri, il fenomeno è destinato a preoccupare. Secondo i dati dell'Servizio Glaciologico Lombardo, negli ultimi quattro anni il ghiacciaio dell'alta Valmalenco ha perso quasi 26 metri di spessore (oltre sette soltanto lo scorso anno).