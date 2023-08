Ok dall'Ema al vaccino anti-Covid aggiornato per la variante Kraken

Disco verde dell'Agenzia europea del farmaco al vaccino Comirnaty adattato e mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5.

Il ceppo "è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circolazione", si legge in una nota dell'Ema, quindi "si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato da queste altre varianti".

Il vaccino può essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Gli adulti e i bambini a partire dai 5 anni di età che necessitano di vaccinazione dovrebbero ricevere una singola dose, indipendentemente dalla loro storia vaccinale contro il Covid.

Il Comirnaty è il primo vaccino aggiornato per proteggere dalle ultime varianti del virus del Covid a ricevere una valutazione positiva dell'Ema. L'Ue dovrebbe formalizzare l'autorizzazione nel giro di qualche ora. Comirnaty è stato autorizzato per la prima volta nell'Ue nel dicembre 2020, con versioni adattate mirate ai ceppi BA.1 e BA.4-5 che hanno ottenuto un'ulteriore autorizzazione nel settembre 2022. "Dalla prima autorizzazione di Comirnaty - ricorda Ema in una nota - le autorità hanno acquisito una conoscenza approfondita sulla sicurezza del vaccino. Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e di breve durata".

Ema sta valutando altri vaccini aggiornati alle varianti in circolazione: una procedura è iniziata il 7 agosto, la seconda il 24 agosto.