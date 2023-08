Forti temporali in Lombardia e Piemonte: tetti scoperchiati e alberi sradicati

Come previsto nelle scorse ore, l'arrivo di aria fredda da oltralpe stanno causando fenomeni metereologici intensi nel Nord-Ovest del paese. In Brianza, tra Monza, Seregno e Rho, si è abbattuta una tempesta di pioggia, vento e fulmini. Una sessantina le chiamate di soccorso nel milanese: a Buccinasco si sono scoperchiati i tetti di alcuni edifici, riferiscono i Vigili del fuoco, mentre il 118 segnala nel capoluogo di aver soccorso una persona colpita per strada da un vaso caduto da una palazzina. Il Comune mette in guardia per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, assicurando di avere intrapreso le azioni preventive necessarie, e invita a non sostare sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors. Dalle 15.30 la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina, sono al lavoro i tecnici di Rete ferroviaria italiana. Successivamente, circolazione sospesa anche sulla Milano-Tortona, fra Locate e Certosa nel Pavese.

In Piemonte, a Vercelli, Casale Monferrato e zone limitrofe una tromba d'aria con raffiche di vento fino a 98 km/h ha sradicato alberi che si sono abbattuti sulle auto in sosta. Arrivano notizie di tetti scoperchiati, interruzioni di corrente elettrica, danni ad alcuni monumenti. La strada 211, nel novarese, è chiusa al traffico all'altezza di Borgolavezzaro.