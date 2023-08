Trump torna a twittare dopo due anni di silenzio. Musk festeggia: "Livello superiore"

Donald Trump è tornato su X (ex Twitter) per la prima volta dopo più di due anni, postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una quarta incriminazione, accompagnata dal messaggio: "Interferenza elettorale. Mai arrendersi!".

L'ex presidente degli Stati Uniti non postava un messaggio sul suo social network preferito dal gennaio 2021, pochi giorni dopo l'attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori.

Quello di oggi è il primo post dall'8 gennaio 2021, dopo la sospensione del suo account da parte di Twitter, motivata dal timore che avrebbe incitato ulteriore violenza in seguito all'assalto a Capitol Hill. Il suo account era poi stato ripristinato lo scorso novembre grazie a un sondaggio indetto da Musk sulla piattaforma, poco dopo aver rilevato la società. Ma Trump si era astenuto dal comparire, insistendo sul fatto che si trovava meglio sul suo sito Truth e resistendo anche alla “tentazione” di Musk che aveva provato a fargli cambiare idea con un post ironico .

Il messaggio segna una sorta di ritorno a casa per Trump a uno dei suoi megafoni più importanti: quello che ha usato per dominare i suoi rivali nelle primarie del 2016 e per comandare il ciclo delle notizie per anni.

Il ritorno dell'ex presidente Usa su X è stato festeggiato da Elon Musk, artefice della trasformazione del social media. Il patron di X, Tesla e SpaceX ha rilanciato il suo post (un tempo si sarebbe detto "ritwittato") aggiungendo il commento "Next-Level", ovvero "livello superiore".