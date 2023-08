Una folla commossa partecipa al funerale di Toto Cutugno a Milano. Segui la diretta

Fuori dalla basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano, gremita di amici e parenti, centinaia di fan del cantautore morto a 80 anni martedì all'ospedale San Raffaelle di Milano, hanno a lungo applaudito e cantato "L'italiano". Toto Cutugno si è spento martedì 22 agosto dopo una lunga malattia.

Anche Gianni Morandi partecipa ai funerali: "Un grande amico, un grande uomo e un grande artista", ha detto Morandi entrando nella basilica.

"Un giorno potremmo rivedere Toto e reincontrarci. Toto credeva che la vita non finisce con la morte e questo testimonia che Toto era un uomo di fede. Toto ha lasciato un bel segno nel mondo, un segno della bellezza con le sue composizioni, un segno della bontà con le sue scelte. Fa bene sentire che questo dolore è condiviso con tante persone". Con queste parole don Gianluigi Panzeri, parroco della basilica, ha ricordato nell'omelia Cutugno, che proprio nella stessa chiesa aveva sposato la moglie Carla nel 1971.

Sono state poi letti numerosi messaggi di parrocchiani che avevano conosciuto Toto Cutugno in quanto frequentatore della parrocchia e di tanta gente da diverse parti d'Italia: "silenzioso abitante della nostra zona", "riposa in pace italiano vero" sono alcuni delle frasi citate.

Tornando sulla profonda fede di Cutugno, il parroco ha detto che "se avesse potuto scrivere un testamento spirituale, forse avrebbe detto 'carissimi, cercate di non sbagliare la via. Ricordate che Gesù è la via da seguire'. Toto direbbe 'mettete nel navigatore Città di Dio o Gerusalemme celeste: è quella la metà della via". Al termine dell'omelia, il parrocco ha immaginato che "Toto entrando nella casa del Padre, forse dirà al coro degli angeli "lasciatemi cantare con la chitarra in mano".