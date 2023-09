Alle 20.45 Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana: i bianconeri vogliono tornare al successo

La Juventus di Massimiliano Allegri mira a centrare il bottino pieno dopo il pareggio - condito da diverse polemiche - con il Bologna. La 3ª giornata di Serie A vede infatti i bianconeri, vittoriosi a Udine per 3-0 all'esordio, di scena al Castellani per affrontare l'Empoli. I toscani guidati da Paolo Zanetti sono reduci invece da due sconfitte di fila, in casa contro l'Hellas Verona e lontano dalle mura amiche contro il Monza. Obiettivo, dunque, mettere le mani almeno sul primo punto della stagione per provare ad abbandonare l'ultimo posto.

Lecce-Salernitana

I salentini puntano alla seconda vittoria casalinga consecutiva, mentre i granata cercano il primo colpo esterno stagionale. I giallorossi sono stati la rivelazione di questo inizio di campionato con la vittoria sulla Lazio e il pareggio in rimonta contro la Fiorentina. Davvero un bel segnale quello lanciato dalla squadra di D’ Aversa che venderà cara la pelle nella lotta salvezza. Solo due punti per i granata in questo inizio di stagione, frutto di due pareggi comunque da non buttare contro Roma e Udinese. La sfida contro una diretta concorrente come il Lecce può rappresentare una buona occasione per cercare la prima vittoria.