In campo Salernitana-Udinese: friulani in cerca di riscatto

La Salernitana arriva al match di oggi dopo aver pareggiato con la Roma, all'Olimpico, nella prima giornata di questo campionato, dopo un match ricco di emozioni.

Paulo Sousa, allenatore dei granata, presenta la sfida di oggi contro i friulani: "L'Udinese è una squadra fisica, tecnica e veloce che ci ha sempre messo in difficoltà. Ci attende una partita molto difficile in cui l'energia che si creerà tra squadra e pubblico sarà fondamentale per superare l'avversario di turno".

Riguardo la possibile formazione in campo: "Sia Martegani sia Legowski hanno chance di giocare dall'inizio anche se hanno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo campionato. Chiedo ai nostri tifosi di sostenere la squadra e soprattutto i nuovi arrivati nei momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti per farli arrivare al massimo potenziale, devono avere equilibrio emozionale e un buon approccio fra loro e la città è fondamentale. Le caratteristiche di Cabral ci possono aiutare a pensare ad un sistema di gioco differente, i comportamenti devono essere sempre gli stessi poi a livello strategico e di modulo possiamo modificare qualcosa. I nuovi arrivati vengono da campionati diversi quindi c'è bisogno di tempo per vederli più pronti. Devo concentrarmi sui giocatori disponibili per giocare".

L'Udinese, invece, arriva dalla pesante sconfitta contro la Juve.

Il commento di Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia del match odierno: “Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana. Mi aspetto una partita di livello. Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone. Mi aspetto grande coraggio e voglio che si vedano in campo i nostri principi di gioco”.

Riguardo la formazione: "Voglio prendermi tempo fino all'ultimo per schierare l'11 migliore: Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio. Ha buona gamba per la sua statura, è un punto di riferimento nell'attacco della porta. Isaac è un giocatore importante per noi, l'ho elogiato tante volte. È più bravo a pulire palloni, a liberare spazi e fare assist per il compagno d'attacco o i centrocampisti. Valuterò in base alle caratteristiche della Salernitana".