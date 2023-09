Migranti, media tedeschi: Berlino sospende il meccanismo volontario di solidarietà con l'Italia

Francia e Germania chiudono le porte all'Italia. Il ministro dell'Interno transalpino Gérarld Darmanin annuncia l'intenzione di voler blindare il confine tra Mentone e Ventimiglia, sostenendo che è stato registrato "un aumento del 100% dei flussi".

La Germania avrebbe temporaneamente sospeso l'ammissione volontaria dei richiedenti asilo provenienti dall'Italia. Lo riferisce il quotidiano "Die Welt", citando ambienti del ministero dell'Interno. Le procedure di selezione per i richiedenti asilo in arrivo nell'ambito del "meccanismo volontario di solidarieta'" sono state interrotte e questa decisione e' stata comunicata in una lettera a Roma.

Il Ministero dell'Interno ha dichiarato al giornale che questa misura sia stata presa a causa della "elevata pressione migratoria verso la Germania" e della "sospensione in corso dei trasferimenti previsti dalla Convenzione di Dublino". Continueranno pero' ad essere ammessi i migranti gia' accolti in passato. Lo sfondo di questa sospensione e' il continuo rifiuto dell'Italia di consentire trasferimenti dalla Germania previsti dalla Convenzione di Dublino.

Secondo l'attuale legge sull'asilo della Ue, i richiedenti asilo che viaggiano in un altro Paese della Ue senza permesso dovrebbero generalmente essere rimandati nel Paese di primo ingresso. Ma da nove mesi questo non e' possibile perche' l'Italia blocca i trasferimenti previsti dalla Convenzione di Dublino. Con una lettera del 5 dicembre 2022, l'Italia ha informato gli altri Stati membri della Ue che i trasferimenti sarebbero stati temporaneamente annullati per presunti motivi tecnici e per mancanza di capacita' di accoglienza. Questa posizione continua ancora oggi.