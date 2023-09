È morto l'artista colombiano Fernando Botero, aveva 91 anni

Il quotidiano colombiano El Tiempo ha confermato la morte del pittore e scultore Fernando Botero, "il più grande artista colombiano di tutti i tempi". È morto all'età di 91 anni dopo aver sofferto di complicazioni di salute per diversi giorni.

Secondo quanto stabilito dal quotidiano colombiano e W Radio, il leggendario Botero è morto nella sua casa nel principato di Monaco oggi, 15 s ettembre 2023.

Fonti vicine al pittore hanno riferito a El Tiempo che aveva problemi di salute; è stato ricoverato per diversi giorni in un centro medico, ma lui stesso ha chiesto di essere trasferito a casa per curarsi.

L'opera di Botero (pittura, scultura e disegni) è molto vasta, al punto che servirebbero diversi libri per spiegarla e affrontarla. Le sue opere sono state acclamate in tutto il mondo e i collezionisti le pagano milioni di dollari. Nel 2022, ad esempio, la scultura 'Man on Horse' è stata venduta all'asta di Christie's a New York per 4,3 milioni di dollari, un prezzo record per un'opera dell'artista.

Per Botero il lavoro e la famiglia erano le cose più importanti della sua vita. Uno dei momenti più complicati per lui fu la morte di suo figlio Pedrito, nel 1974, quando il bambino aveva 4 anni, in un incidente stradale in Spagna. Il presidente colombiano Gustavo Petro si è rammaricato della morte di Botero, che ha ricordato come il pittore "della nostra violenza e della nostra pace".