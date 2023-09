Sostanze cancerogene in profumi e bagnoschiuma, operazione della Gdf: 2000 cosmetici sequestrati

Sugli scaffali erano pronti per la vendita ma all'interno, contenevano una sostanza vietata dall'Unione Europea dal 2022, perchè nel novero delle sostanze "ritenute cancerogene e tossiche per la fertilità". Il mega sequestro dei finanzieri a Pisa, durante un'ispezione in 7 negozi della città toscana: 2000 confezioni di profumi, bagnoschiuma, shampoo, creme, lozioni, saponi, prodotti di varia natura ma tutti contenenti il Butylphenyl Methylpropional (sulle etichette chiamato "Lilial"). Video della Gdf: l'irruzione nel magazzino dei cosmetici

Gdf Sostanze chimiche cancerogene in profumi e bagnoschiuma, video Gdf scova sugli scaffali cosmetici vietati

Tossiche per la fertilità

Secondo il Comitato per la Valutazione dei Rischi dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, infatti, questo ingrediente rientra tra le sostanze chimici che potenzialmente possono portare a tumori, e "tossiche per la fertilità". Tra i prodotti identificati dalla Gdf anche "schiume da barba e prodotti per capelli contenenti la sostanza nociva". La merce - scrivono i baschi verdi in una nota - "è stata rinvenuta sugli scaffali dei punti vendita, pronta per essere acquistata dai consumatori finali".

Gdf Sostanze chimiche cancerogene in profumi e bagnoschiuma, video Gdf scova sugli scaffali cosmetici vietati

Gdf: "Occhio" all'etichetta nascosta

"In alcuni casi, l’indicazione della presenza della sostanza nei prodotti era stata occultata mediante etichette appositamente apposte sulle confezioni". Con il supporto tecnico del Sistema Informativo Anti Contraffazione (SIAC) del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, i Finanzieri del Gruppo hanno riscostruito le responsabilità sia dei venditori finali che dei fornitori della filiera distributiva dei prodotti.

Gdf Sostanze chimiche cancerogene in profumi e bagnoschiuma, video Gdf scova sugli scaffali cosmetici vietati

Le denunce Denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa dieci persone - tra legali rappresentati degli esercizi commerciali e fornitori - per "violazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 204/2015": una disposizione che sanziona chi mette in vendita prodotti "dannosi per la salute umana".

Gdf Sostanze chimiche cancerogene in profumi e bagnoschiuma, video Gdf scova sugli scaffali cosmetici vietati