A un mese dall'attacco, le Comunità ebraiche ricordano le vittime. Segre: "Tristezza infinita"

Non poteva mancare lei, Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della memoria della Shoah, all’evento organizzato dalla Comunità ebraica di Milano, per ricordare le vittime israeliane di Hamas a un mese dall’attacco a sorpresa del 7 ottobre; e per chiedere a gran voce la liberazione degli ostaggi, ancora in mano ai terroristi. “Se sono qui è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano” ha commentato la senatrice 93enne al suo arrivo alla sinagoga di via della Guastalla. A chi le ha chiesto di commentare le immagini che si stanno vedendo in questi giorni, Segre, che è sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha risposto semplicemente che “sono di una tristezza infinita”.

1.400 persone uccise nei raid di un mese fa nei territori confinanti alla Striscia di Gaza, con incursioni dal mare, da terra e anche dall’aria che hanno colto di sorpresa lo Stato israeliano, riproducendo lo shock di cinquant’anni fa della Guerra dello Yom Kippur. Per questo, la Comunità ebraica milanese ha deciso di commemorare i morti di quella triste giornata, ribadendo la necessità che gli ostaggi tornino alle proprie famiglie. Centinaia di persone si accalcavano all’esterno del Tempio, una lunga fila di passeggini con i volti degli ostaggi è stata allineata davanti alla sinagoga. Procedure di sicurezza e di controllo delle borse sono state stabilite dagli organizzatori come condizione per accedere al luogo di culto.

Le altre testimonianze e gli interventi

Tra i vari interventi, Shlomo Shushan, che si è salvato difendendo con le armi il kibbutz in cui abitava con la famiglia (la moglie e i due figli sono rimasti per ore nascosti in un armadio). A seguire, Lior Keinan, viceambasciatore d'Israele in Italia; Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano; Marco Carrai, nuovo console onorario d’Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia; Milo Hasbani, vicepresidente Ucei, Unione delle Comunità ebraiche italiane; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Per la Comunità islamica, presente una delegazione dalla moschea di Milano: Abd al- Ghafur Masotti, Mulayka Enriello e Abd al-Jabbar Ceriani. Il consigliere Abd al-Ghafur sarà portavoce di un messaggio di solidarietà.

Altre testimonianze saranno quelle di Giulia Temin, che era nel kibbutz Holit fino a due giorni prima dell'attacco e il 7 ottobre era appena rientrata a Tel Aviv. Era stata in visita alla famiglia del marito che vive lì. Ha vissuto i momenti dell'attacco in diretta telefonica. Infine, il racconto di Davide Ortona, che è arrivato sul posto due giorni dopo gli attentati ed è stato operativo come volontario presso l'esercito al confine.