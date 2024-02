Agricoltori a Sanremo: "Vogliamo salire sul palco". A Roma 4 trattori in centro e corteo sul GRA

La protesta dei trattori non molla a Sanremo e, scontenta del solo messaggio letto da Amadeus, rinnova la richiesta di salire sul palco dell'Ariston.

“Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per raggiungere Sanremo entro sabato mattina”. A sottolinearlo è “Riscatto agricolo” in una nota. “Fino ad oggi abbiamo dimostrato un alto senso di responsabilità, che però non è stato ripagato, in quanto nessuno ha provveduto a contattarci sinora” aggiunge il movimento. “Non accettiamo le ultime informazioni avute tramite i media sulla volontà della RAI di far leggere un messaggio al conduttore Amadeus sul palco di Sanremo” sottolinea ancora Riscatto Agricolo. Per il movimento, “far salire sul palco una delegazione di agricoltori riteniamo sia l'unica soluzione accettabile per dare il giusto significato alla grave crisi che l'agricoltura sta vivendo, viste le accorate manifestazioni che da settimane stanno colpendo l'Europa intera e l'Italia, da nord a sud”.

“Rinnoviamo, pertanto, la richiesta di contatto urgente con la Direzione della RAI, nonché con il direttore artistico e conduttore Amadeus, di un incontro per spiegare meglio i motivi della nostra azione, delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni”, conclude Riscatto agricolo.