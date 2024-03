Prete condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale: era stato denunciato da un giovane a Enna

Interdizione perenne dall'insegnamento Il prete è stato condannato inoltre all'interdizione perenne dall'insegnamento scolastico e per cinque anni dai pubblici uffici. I giudici hanno dichiarato responsabile civile la Curia di Piazza Armerina, con danni da quantificare e liquidare in separata sede. L'uomo che ha denunciato il sacerdote all'epoca dei fatti aveva 15 anni: frequentava la parrocchia di San Giovanni Battista ad Enna, dove sarebbero avvenuti alcuni episodi di violenza, quando Don Rugolo, che oggi ha 42 anni, era seminarista.

La lettera a Papa Francesco

Gli abusi, tuttavia, sarebbero continuati anche dopo la sua ordinazione a sacerdote. L'uomo prima di denunciare tutto alla polizia, aveva critto anche una lettera a Papa Francesco. Poi nel 2018 aveva denunciato tutto al vescovo della diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana, che aveva aperto una "investigatio previa".

Il tribunale ecclesiastico non si era espresso

Il procedimento, dopo essere approdato al tribunale ecclesiastico, era stato inviato alla Congregazione, oggi Dicastero, per la Dottrina della Fede, che non si era espresso per difetto dicompetenza dato che le violenze sarebbero avvenute quando Rugolo era ancora seminarista. Il Dicastero aveva rimandato, dunque, gli atti al vescovo Gisana il quale - così nelle carte dei giudici, riportate dall'ANSA - avrebbe offerto alla famiglia del giovane 25 mila euro in contanti, prelevati dalle casse della Caritas, come "borsa di studio".