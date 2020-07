Sulla gestione della rete autostradale italiana Autostrade: ultimatum del governo, proposta seria nel weekend oppure revoca Tre giorni di tempo per evitare una revoca storica. Che sarà, comunque vada, decisa collegialmente da un Consiglio di ministri che si preannuncia già bollente. Il governo cerca la stretta finale per il dossier Autostrade e, rinfrancato dalla decisione della Consulta, lancia il suo ultimatum ad Aspi e Atlantia, al termine di un incontro tecnico durato quasi due ore al Mit

Condividi

Questa volta potrebbe essere davvero l'ultima chance data dal governo a Autostrade: o entro il prossimo weekend arriverà una nuova proposta che tuteli l'interesse pubblico, oppure la revoca delle concessioni sarà inevitabile. E' questo l'orientamento emerso dopo il faccia a faccia che si è tenuto al ministero dei Trasporti tra i vertici di Aspi e Atlantia e i capi di gabinetto di Mef e Mit. L'incontro si è tenuto sotto il grande pressing del M5s per fermare la concessione.La richiesta è sempre la stessa: serve una nuova proposta, "questa volta soddisfacente", per tutelare sempre e soltanto l’interesse pubblico. Partendo dall'assunto che le missive finora arrivate dalla controparte che gestisce gran parte delle strade italiane "non sono" accettabili. I punti nodali sono: taglio al tariffario sulla rete (di almeno il 5%), risorse compensative e sanzioni in caso di inadempimento per manutenzioni e controlli. Senza questi elementi sul tavolo, si ribadisce dall'esecutivo, non si potrà interrompere la procedura di risoluzione delle concessioni.L'azienda dal canto suo non commenta quanto filtra dopo l'incontro con il Mit e gli amministratori delegati di Atlantia e Aspi, Carlo Bertazzo e Roberto Tomasi lasciano il Ministero senza esporsi ai cronisti. La vicenda è troppo delicata e la linea della holding è silenzio assoluto, almeno fino a quando non ci sarà una decisione definitiva sulla questione da parte dei rispettivi cda. Sicuramente la decisione della Consulta è arrivata forte e quasi inaspettata, con il titolo di Atlantia che ha chiuso a Piazza Affari perdendo l'8,2% a 13,1 euro.Dal punto di vista politico, la vicenda si trascina ormai da tempo e le posizioni non sembrano molto conciliabili. Il M5s conferma la sua linea da due anni: il governo deve revocare il contratto ad Aspi, quanto successo il 14 agosto del 2018 non può essere messo da parte per mere motivazioni economiche. Iv vorrebbe evitare lo scontro legale, mentre il Pd ha sempre cercato la via della mediazione, con la ministra Paola De Micheli che oggi però ha preferito passare la palla ai capi di gabinetto e non ha incontrato personalmente i vertici delle due società."O arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato oppure procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche", è la linea firmata Giuseppe Conte, stanco delle critiche di chi sostiene che il governo abbia tergiversato troppo sulla vicenda. Dentro o fuori entro la prossima settimana insomma, per archiviare una grana che si protrae da troppo tempo. Le stesse fonti fanno sapere nel prossimo Cdm sarà affrontata la questione Aspi.E' intervenuto anche il leader della Lega su La7: "Su Autostrade vorrei solo che scegliessero, ma uno dice bianco, l'altro dice nero. Intanto questo blocco sta sequestrando la Liguria. Ora abbiamo una scelta giuridica, ora bisogna avere i pareri legali: se ci sono gli estremi revochi, altrimenti proroghi. Io non ho il parere legale"."I Benetton sono pronti al passo indietro" cedendo il controllo di Autostrade per l'italia e la discesa "avverrebbe attraverso un aumento di capitale", una mossa che "potrebbe essere un elemento determinante nella dinamica della trattativa tra la compagnia e l'esecutivo, tanto più dopo la decisione della Consulta". Lo rivela Il Sole 24 Ore. La mossa della famiglia Benetton porterebbe all'ingresso di uno o più soci forti in una posizione rilevante in termini di governance. Due le condizioni poste da Ponzano Veneto per il riassetto di Aspi, controllata di Atlantia: la prima è l'aumento di capitale, la seconda è che i soggetti che faranno parte della nuova compagine azionaria abbiano le spalle larghe in termini di capacità finanziaria. "Insomma - sottolinea Il Sole 24 Ore - sul piatto va messo equity, non debito".