Agenda Draghi e voto utile: scambio di accuse e polemiche tra i partiti

Renzi: il voto utile è quello a noi, Draghi sola alternativa a governo destra

"Il voto utile? È quello a noi, così avremo un governo Draghi e non un governo Meloni". Nell’ intervista a Venanzio Postiglione sul Corriere.it, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rovescia il ragionamento di Enrico Letta. Sull'emergenza gas, come Calenda, spiega che "occorre ragionare sul nucleare di nuova generazione". "Cos’è il voto utile? Per me - afferma Renzi - è mandare gente competente in Parlamento perché se hai gente competente può capitare che anche se hai il 2 per cento riesci a mandare a casa Conte e a portare Draghi. Questo Parlamento è un Parlamento in cui per due terzi si vota nel proporzionale e i voti sul proporzionale sono decisivi per mandare una pattuglia di persone in grado di fare la differenza: 40 parlamentari a noi fa già la differenza e quello è il voto utile. Viceversa se tu pensi che l’unico voto utile sia quello dei collegi uninominali commetti un errore: in molti di quei collegi la partita è già decisa perché Letta ha fatto una scelta suicida".