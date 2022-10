Le scelte dei partiti per i nuovi capigruppo di Camera e Senato

FI, Cattaneo: ringrazio Berlusconi per la fiducia

"Di ruoli ce ne sono diversi, quello di capogruppo è uno dei più rilevanti. Ringrazio Berlusconi per la fiducia". Così Alessandro Cattaneo (FI), entrando a Montecitorio, commenta la scelta di Silvio Berlusconi di indicarlo come capogruppo di FI alla Camera. Cattaneo era uno dei nomi in quota Forza Italia per un ministero nel nuovo governo.