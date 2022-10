Tra dieci giorni la prima riunione delle Camere. Il centrodestra si prepara al nuovo governo

Zanda: il Pd teniamocelo stretto, Conte vuole azzerarci

"Conte, come Renzi e Calenda, vogliono disintegrare il Pd per prenderne i voti. Il Pd è un partito indispensabile per il sistema politico e la democrazia italiana. Nei suoi 15 anni di vita ha avuto 4 scissioni e nessuno ne ha preso il posto, nonostante questa fosse l'idea di chi ha provocato quelle scissioni. Miglioriamolo, rinnoviamolo, correggiamone la rotta, ma me lo terrei stretto". Così in una intervista a La Repubblica Luigi Zanda, ex capogruppo ed ex tesoriere dem, non ricandidato alle ultime elezioni. "Cambiare nome e simbolo sono fatti di marketing, anche la politica fa marketing, certo. Ma ora il Pd deve riflettere sulla sua natura e sul suo orizzonte, non affidarsi a un grafico per un nuovo simbolo", prosegue Zanda, per il quale "il Pd deve ripercorrere le fasi che stanno portando al governo Meloni e valutare i propri errori con uno sguardo al futuro. Dalle risposte ai cambiamenti epocali emergerà il nuovo Pd. Poi parleremo anche di alleanze e di nomi. Non ho obiezioni su un congresso nella primavera 2023, però bloccherei le iscrizioni al partito per impedire la solita corsa alle tessere. Così come sconsiglio che venga candidato alla segreteria chi vorrà iscriversi al Pd nelle ultime settimane", conclude.