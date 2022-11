Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 251

Al Bano a Putin: “ Ferma questa truce follia”

"Fermati finché sei in tempo: il mondo ti ringrazierebbe": si conclude così l'accorato appello che Al Bano ha rivolto al presidente russo, Vladimir Putin, perché ponga fine l'offensiva in Ucraina in un'intervista a Med.it-Magazine. Il 79enne cantante pugliese, che ha incontrato diverse volte il capo del Cremlino cantando per lui anche al compleanno dell'attuale moglie, si è detto deluso dalla "truce follia" dell'invasione dell'ex repubbblica sovietica."Caro Putin", ha detto Al Bano: "so che sei molto 'impegnato' in azioni che seminano solo drammi e distruzione e mi sembra anche di capire che non ci sia, da parte tua, alcuna intenzione di mettere un punto a questo grande atto di follia. Ma io qualcosa sento il dovere di dirtela". "Blocca questa truce follia che, prima di te, è già stata percorsa da Hitler, da Mussolini e da tanti altri".