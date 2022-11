Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 258

Parlamento ucraino prepara piano per sostenere l'industria

Il comitato fiscale del Parlamento dell'Ucraina sta sviluppando un pacchetto di misure a sostegno dell'industria, in particolare si propone di consentire l'importazione di generatori elettrici per le proprie esigenze senza pagare l'IVA all'importazione. Lo ha annunciato il presidente del comitato, Danylo Hetmantsev , il quale ha osservato che il pacchetto di misure è in fase di elaborazione dopo due settimane di incontri con i rappresentanti delle imprese. Tra le misure a sostegno dell'industria, viene considerata l'esenzione dall'IVA all'importazione delle apparecchiature fornite per le proprie necessità, senza diritto di rivendita. In particolare,si tratta di generatori di energia, il cui ruolo per il funzionamento delle imprese è notevolmente aumentato in condizioni di interruzioni di corrente in tutto il paese. Inoltre, si propone di esentare le società dal pagamento della tassa ambientale e di alcune tasse locali da parte delle industrie chiave.