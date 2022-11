Kiev: russi hanno rapito sindaci nella regione di Kherson

Pentagono, non a conoscenza incontro fra Kiev e Iran su droni

Il Pentagono "non è a conoscenza" di un incontro tra esperti iraniani e ucraini per discutere dell'uso dei droni iraniani in Ucraina. Lo ha detto in un briefing la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. La notizia era stata fatta trapelare da Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Affari esteri ucraino. "Penso che sarebbe sorprendente se ci fosse stato

un incontro del genere, dato che l'Iran sta fornendo droni alla Russia per uccidere civili ucraini innocenti", ha aggiunto.