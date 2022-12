Mondiali, alle 16.00 Canada-Marocco, alle 20.00 Giappone-Spagna, tutto quello che c'è da sapere oggi

Per la prima volta un'arbitra ai Mondiali

Stephanie Frappart è stata designata per arbitrare Costa Rica-Germania , sfida valida per il girone E dei Mondiali in Qatar, in programma oggi alle 20 allo Stadio Al Bayt di Al Khor. La 38enne francese è la prima donna a dirigere una partita del massimo torneo calcistico per nazionali.