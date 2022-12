E' il day after del trionfo argentino. Tutte le notizie legate al Mondiale appena chiuso

Il - mesto - ritorno in patria dei Bleus

Dopo il ko nella finale dei mondiali di calcio, la Francia si prepara a rientrare a Parigi. Sintetico e chiaro il messaggio lanciato via Twitter da Kylian Mbappe' ai tifosi dei Bleus. "Nous reviendrons", ovvero "Torneremo", con tanto di emoticon della bandiera della Francia e della mani unite in segno di preghiera e di ringraziamento. Allegata al post la foto dello stesso Mbappe' che scende mestamente dal podio di ieri sera, dopo aver ricevuto il premio come capocannoniere del torneo iridato, con sullo sfondo la Coppa del Mondo, che sarà consegnata poco dopo al capitano dell'Argentina, Leo Messi.

In Francia non ci saranno celebrazioni per il secondo posto lungo le vie di Parigi. Il team transalpino dovrebbe arrivare atterrare all'aeroporto di Charles de Gaulle intorno alle 18 ma poi non incontrerà i tifosi in una parata a Place de la Concorde, come aveva annunciato il ministro dello Sport, Amelie Oudea-Castera.

Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, infatti, come riporta "L'Equipe", ha dichiarato che questa sera non ci sara' alcuna iniziativa a Place de la Concorde.