L'addio a Gianluca Vialli. Continuano gli omaggi in campo con un minuto di silenzio

Mancini: "Perdo un fratello, abbiamo sperato fino all'ultimo in un miracolo"

"Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. E' un momento abbastanza difficile ma bisogna andare avanti". Queste le parole con cui il ct azzurro Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, su 'gemello del gol' ed ex Team manager della nazionale, in questa intervista realizzata e diffusa dalla Figc.