Il dopo Festival, Amadeus: "Mi sembra un sogno, ma è realtà". Ad Rai: "Edizione passerà alla storia"

Il direttore del prime time Coletta: "È stata l'edizione più vista dal 1995 "

"Questa edizione è stata complessivamente la più vista dal 1995. Le 5 serate hanno superato la media del 63.1. Tornare a questa quota dopo 30 anni è un dato straordinario". Lo ha detto Stefano Coletta, direttore di Rai1, nel corso della conferenza stampa finale di Sanremo.

L'Italia si è fermata davanti a queste cinque serate, e c'è sempre una quota interrogativa che deve restare in noi: perché l'Italia si è fermata? L'Italia si è fermata per il presidente Mattarella, per il ricordo del'Iran, per la vittoria di Mengoni, perché Al Bano, Morandi e Ranieri ci hanno fatto rivivere la nostra storia? Non lo sappiamo bene, ma è merito del lavoro di tutti per portare il miglior prodotto possibile", ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, nella conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo.

"Non c'è Sanremo se non c'è polemica ma ribadisco per l'ultima volta che il prodotto televisivo è un lavoro che vuole parlare a chi guarda la tv, senza alcun indottrinamento ma portando il miglior prodotto televisivo possibile".