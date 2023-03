Napoli, scontri e violenze tra tifoserie. La città messa a ferro e fuoco

Bus scortati per portare via tifosi tedeschi da Napoli

Sono pronti i bus dell'Anm che dovranno portare via i tifosi dell'Eintracht dall'hotel di Napoli in cui hanno trascorso la notte. Saranno scortati dalla polizia in parte a Roma, in parte all'aeroporto, in parte a Salerno. Ad andare via saranno circa in 300, perché un primo gruppo di altri 300 ha lasciato il capoluogo campano questa notte, dopo il tentativo degli ultrà del Napoli di arrivare all'albergo dopo la partita.