Scontri tra ultrà, Napoli messa a ferro e fuoco. In serata ancora tensione: nuovo lancio di petardi

Ancora tensione a Napoli, dove al termine della partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte un gruppo di ultras del Napoli ha cercato il contatto con i tifosi tedeschi, poco prima che iniziasse il trasferimento di questi ultimi a Salerno e Roma da dove faranno ritorno in Germania. Hanno lanciato ancora petardi e bombe carta, distrutto i vetri di diverse auto parcheggiate e lanciato vetri e oggetti. Le forze dell'ordine hanno chiuso i varchi del lungomare e di via Chiatamone dai quali è possibile raggiungere il tratto di via Caracciolo dove si trovano i tifosi tedeschi. Gli abitanti della zona sono letteralmente asserragliati nelle loro case.

Pomeriggio ad alta tensione La città nel pomeriggio di ieri è stata messa a ferro e fuoco. Violenti scontri tra le due tifoserie hanno trasformato le vie del cento storico in un campo di battaglia. Il cuore della città, tra Piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, è stato teatro del lancio di oggetti, tavolini di bar distrutti, immondizia, residui di fumogeni e lacrimogeni, acqua degli idranti utilizzati dalle forze dell'ordine. È lì che è stata incendiata l'auto della Polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Vetrine distrutte. I negozianti costretti a chiudere. I supporter tedeschi sono arrivati a Napoli senza biglietto per lo stadio, a seguito anche della battaglia finita davanti al Tar, che ha reso definitivo il divieto di vendita a causa degli scontri in Germania dell'andata, quando il Napoli vinse 2-0. Un divieto emesso dalla prefettura partenopea proprio per cercare di arginare problemi di ordine pubblico.

Unanime la condanna per i gravissimi fatti di Napoli Unanime la condanna per i gravissimi fatti di Napoli. In azione "non abbiamo visto dei tifosi ma dei delinquenti. Delinquenti tedeschi. Ma sono delinquenti anche gli italiani che li hanno sostenuti" acquistando per loro i biglietti della partita. Lo ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Porta a Porta. Anche Nancy Fraeser, ministro dell'Interno tedesco, via twitter ha condannato con “la massima fermezza” quanto avvenuto: "Criminali violenti e che creano caos distruggono lo sport". Il sindaco del Capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi parla di “scene di devastazione inaccettabili”. E la Lega chiede che sia la Germania a pagare per gli ingenti danni provocati. Mentre Vittoria Baldino, vicepresidente Movimento 5 Stelle alla Camera invita il ministro dell'Interno Piantedosi a riferire in Aula: "I tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte stanno mettendo a ferro e fuoco la città. Dov'è il governo della sicurezza adesso? Questa mattina, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, presiederà una riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica, in relazione agli a quanto successo. Al termine, l'incontro con la stampa.