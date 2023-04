I Patriot USA in Ucraina, Corea del Sud pronta ad inviare armi. Medvedev: "Armi russe a Pyongyang"

Isw: Putin in Donbass per mostrarsi come capo militare

Il presidente russo Vladimir Putin si è recato nelle regioni occupate di Kherson e Lugansk per mostrarsi come un un capo militare in previsione della controffensiva ucraina. È l'analisi del think-tank americano Institute for the Study of War. Gli esperti affermano che la visita di Putin potrebbe anche identificare pubblicamente potenziali capri espiatori in vista delle previste controffensive ucraine. La visita di Putin è giunta nello stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la linea del fronte ad Avdiivka ed è possibile che il Cremlino abbia deliberatamente rilasciato filmati della visita di Putin per oscurare quella di Zelensky sui media.