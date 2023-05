Turchia, ballottaggio per il nuovo presidente: sfida storica tra il sultano e l'erede di Ataturk

Erdogan verso il terzo mandato, ai cittadini dice: "Andate a votare, lo spoglio non durerà molto"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nel seggio di Uskudar, nella parte asiatica di Istanbul. Il presidente uscente potrebbe guadagnare il terzo mandato dopo 20 anni alla guida della Turchia.

"In nessun Paese l'affluenza è come in Turchia (88% nel primo turno del 14 maggio). Chiedo ai cittadini di mantenere questa partecipazione", ha chiesto ai cittadini. Al seggio, dove si è recato stamane per votare, ha regalato giocattoli ai bambini presenti, bambole per le bambine e macchine giocattolo per i maschietti. Erdogan ha poi preannunciato che il risultato del ballottaggio di oggi sarà reso noto rapidamente. "Ci sono due candidati, lo spoglio non durerà molto", ha previsto il presidente in carica che al primo turno di due settimane fa ha ottenuto il 49.5% delle preferenze. Il suo avversario, il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu ha invece ottenuto il 44.9% dei voti, 2.5 milioni in meno del presidente uscente. Le urne resteranno aperte fino alle 17 ora locale.