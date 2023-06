Mosca indice elezioni in regioni annesse, Kiev: "Controffensiva solo all’inizio"

Leader africani in missione a Kiev e San Pietroburgo

Alcuni leader africani sono attesi in Ucraina per l'inizio di una missione in cui tenteranno la mediazione fra i Paesi in guerra. Della delegazione, che doveva riunire 7 presidenti faranno in realta' parte 4 presidenti e tre rappresentanti; sono in programma colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev domani e con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo il giorno dopo. La missione avviene nel pieno della controffensiva ucraina ma, come ha spiegato il sudafricano Cyril Ramaphosa prima della partenza, "e' proprio nei momenti di escalation del conflitto che la ricerca della pace deve essere altrettanto accelerata". I rappresentanti africani vogliono far sentire la voce di un continente che e' stato duramente colpito dall'aumento dei prezzi dei cereali e dal piu' ampio impatto sul commercio globale dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia lo scorso anno. "Siamo desiderosi di impegnarci con loro... per vedere se c'e' uno spazio per proporre sforzi congiunti che avvicinino la pace in Ucraina", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko in un comunicato. I leader di tre Paesi, Uganda, Egitto e Congo-Brazzaville, hanno deciso di delegare ai loro rappresentanti il viaggio in Ucraina e Russia; a pesare sara' particolarmente l'assensa di Abdel Fattah al-Sisi, uno dei leader piu' potenti del continente. Oltre a Ramaphosa, viaggeranno in treno per Kiev dalla Polonia il senegalese Macky Sall, lo zambiano Hakainde Hichilema, e il presidente delle Comore Azali Assoumani, attualmente a capo dell'Unione Africana. - si dirigeranno a Kiev in treno dalla Polonia.