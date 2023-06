Combattimenti intensi a Zaporizhzhia. Nyt: prove della Russia dietro a crollo diga Kakhovka

Kiev: 240 bambini ucraini portati via dalle loro famiglie in Ue

"Almeno 240 bambini ucraini sono stati portati via dalle loro famiglie nei paesi dell'Ue a causa della legge sulla tutela". Lo ha reso noto Iryna Suslova, rappresentante del difensore civico ucraino per i bambini, in un'intervista a Radio Free Europe/Radio Liberty, citata dal Kiev Independent. Suslova ha affermato che "l'Ucraina deve intensificare i propri sforzi per informare le famiglie sulle specifiche leggi sulla tutela all'estero". Uno di questi esempi, ha detto Suslova, è quando una madre decide di rimanere in Ucraina per lavoro, ma una nonna va all'estero con un bambino.

"A causa delle differenze di legislazione, nei paesi europei ci sono casi, per così dire, di allontanamento di un bambino dalle persone con cui vive. Ad oggi, sono stati registrati 240 casi simili - ha spiegato Suslova -. Ci possono essere storie in cui una madre è stata costretta a rimanere al lavoro in Ucraina e ha inviato una nonna con suo figlio all'evacuazione. La nonna non ha alcuna procura per rappresentare gli interessi e non è considerata una parente di questo bambino ai sensi del diritto europeo. In questo modo, i servizi sociali possono coinvolgere la polizia e allontanare il bambino dalla famiglia".