Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 481

FT: Da Blackrock e JpMorgan aiuti per banca ricostruzione ucraina

Blackrock e JpMorgan stanno aiutando il governo ucraino a creare una banca per la ricostruzione per indirizzare i capitali pubblici in progetti che possono attirare centinaia di migliaia di dollari di investimenti privati. Lo riporta il Financial Times, sottolineando come l'obiettivo è raccogliere capitale a basso costo da governi e istituzioni finanziarie internazionali e poi far leva su questo per attirare investimenti privati.