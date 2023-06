Attacco missilistico russo su Odessa, allerta antiaerea in sei regioni ucraine

Kiev, tassi di mortalità tra i civili aumentano nella Mariupol occupata

"La mortalità civile per cause naturali nella città di Mariupol occupata dai russi è in aumento e ha superato le 400 persone a settimana", così secondo fonte ucraina, in un report del Centro di resistenza nazionale dell'esercito ucraino: "Questo è almeno 2,6 volte superiore al picco di decessi correlati a COVID-19. Il sistema medico della città è praticamente non funzionante, poiché le forze russe hanno apparentemente reindirizzato la maggior parte delle strutture sanitarie per servire il personale militare russo ferito".

Mariupol aveva una popolazione di mezzo milione di persone prima della guerra e ospitava l'acciaieria Azovstal, una delle più grandi d'Europa, dove i combattenti ucraini resistettero per settimane nei tunnel sotterranei e nei bunker prima di essere costretti alla resa. L'esercito ucraino ha riferito, sulla base delle informazioni dei partigiani locali, che i civili a Mariupol non sono in grado di ricevere assistenza medica di base. Tuttavia, gli operatori sanitari che rimangono fedeli all'Ucraina stanno tentando di fornire servizi ai civili senza passaporto russo, nonostante i severi divieti e le minacce fisiche imposte dalle forze russe.