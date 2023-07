Roma, via alla conferenza sulle migrazioni voluta da Meloni, per una strategia di sviluppo condivisa

Vertice Ecam a Roma con quattro capi di Stato, in concomitanza con la Conferenza per lo sviluppo

Domani, in concomitanza con la Conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, si tiene a Roma la quarta edizione di Ecam Council, iniziativa che nasce da un'idea di Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e Paolo Rotelli, vice presidente del Gruppo San Donato, in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Ecam Council è una piattaforma che promuove il confronto e il dialogo, con focus particolare nei rapporti tra Europa e Africa, regione Mena (Middle East and North Africa).

Saranno presenti a Roma quattro capi di Stato: di Armenia, Sierra Leone, Ghana e Somalia.