Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 499

Biden: "Manca un consenso unanime per Kiev nella Nato con la guerra in corso".

I leader della NATO raccomanderanno pubblicamente all'Ucraina di diventare un membro dell'alleanza militare quando si incontreranno a Vilnius martedì, secondo il segretario generale dell'organizzazione Jens Stoltenberg, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di non ritenere che ci sia "unanimità nella Nato" per far entrare l'Ucraina nell'alleanza militare. Zelenskiy ha criticato la Nato per la mancanza di "unità" che, a suo dire, spiega l'incapacità di fornire una garanzia per l'adesione dell'Ucraina.