Ancora missili su Odessa. Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 515

Il capo dell'MI6 invita i russi a disertare, ma "Nessuno vuole umiliare Putin o la Russia"

Richard Moore, il capo dei servizi di intelligence britannici, ha lanciato un appello ai militari russi, delusi dal Cremlino e dalla guerra in Ucraina, esortandoli a mettersi in contatto con l'MI6. "Li invito a fare ciò che altri hanno già fatto negli ultimi 18 mesi e a unirsi a noi", ha detto in un'intervista a Politico. "Unitevi a noi, la porta è sempre aperta". Moore ha fatto rilevare che Putin, come ha dimostrato l'abortito ammutinamento dei mercenari della Wagner, è decisamente "sotto pressione" all'interno della struttura di potere. "Nessuno vuole umiliare Putin, ancor meno qualcuno vuole umiliare la grande nazione della Russia", ha aggiunto. "Ma il percorso è molto chiaro: devono ritirare tutte le truppe". E ancora: "La maggior parte dei conflitti finisce in una sorta di negoziato. Ma spetta all'Ucraina definire i termini della pace, non a noi. Il nostro compito è cercare di metterli nella posizione più forte possibile per negoziare, da una posizione di forza, ed è quello che intendiamo fare".